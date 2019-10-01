В Кузбассе артиллеристы отработали скорострельную стрельбу из "Акации"

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения Центрального военного округа в Кузбассе в День сухопутных войск продемонстрировали скорострельную стрельбу из самоходных гаубиц "Акация" с быстрой сменой огневых позиций, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

С помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" военнослужащие вскрыли позиции артиллерийских систем условного противника, расположенных в более чем 2 километрах. Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" выехали в обозначенный район и полупрямой наводкой нанесли сосредоточенные удары одиночным, беглым и залповым огнем по целям, имитирующим позиции условного врага.

"Во время выполнения учебно-боевой задачи артиллеристы отработали противоогневые маневры, чтобы быстро уйти от ответного огня условного противника. При выполнении огневых задач военнослужащие выполнили все нормативы по занятию огневых позиций, выполнению противоогневых маневров в кратчайшие сроки, а также точно поразили все цели", - говорится в сообщении.

Контролировал поражения цели и корректировал огонь беспилотник "Орлан-10". В учениях принимали участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.