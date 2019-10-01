Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T07:03Z
https://ria.ru/20191001/1559300801.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/102325/56/1023255668_0:0:2842:1599_1036x0_80_0_0_069f9abee23eaf2aa2d22e1ab54cb1e0.jpg
РИА Новости

В Кузбассе артиллеристы отработали скорострельную стрельбу из "Акации"

07:03 01.10.2019
440
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация"
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения Центрального военного округа в Кузбассе в День сухопутных войск продемонстрировали скорострельную стрельбу из самоходных гаубиц "Акация" с быстрой сменой огневых позиций, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.
С помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" военнослужащие вскрыли позиции артиллерийских систем условного противника, расположенных в более чем 2 километрах. Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" выехали в обозначенный район и полупрямой наводкой нанесли сосредоточенные удары одиночным, беглым и залповым огнем по целям, имитирующим позиции условного врага.
"Во время выполнения учебно-боевой задачи артиллеристы отработали противоогневые маневры, чтобы быстро уйти от ответного огня условного противника. При выполнении огневых задач военнослужащие выполнили все нормативы по занятию огневых позиций, выполнению противоогневых маневров в кратчайшие сроки, а также точно поразили все цели", - говорится в сообщении.
Контролировал поражения цели и корректировал огонь беспилотник "Орлан-10". В учениях принимали участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.
Сорок первая общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, ракетные и артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.
Ракетный комплекс Искандер-М
Вчера, 08:43РИА Новости
В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
700000
Обсудить 0
Центральный военный округКемеровская областьБезопасность
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М
Источник рассказал, чем сменят отработавший два срока спутник "Глонасс"
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Самолет Ан-2
Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным
19:02В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
19:01МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния