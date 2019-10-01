Нацпарк "Земля леопарда" показал собственный снимок "невидимого" леопарда

"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле — в разы лучше! Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти", — пишет национальный парк.