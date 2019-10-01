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РИА Новости

Нацпарк "Земля леопарда" показал собственный снимок "невидимого" леопарда

06:56 01.10.2019 (обновлено: 13:23 01.10.2019)
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© ФГБУ "Земля леопарда"/Андрей ТрояновСнимок с "невидимым" леопардом, сделанный в национальном парке "Земля леопарда"
Снимок с невидимым леопардом, сделанный в национальном парке Земля леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда"/Андрей Троянов
Снимок с "невидимым" леопардом, сделанный в национальном парке "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в фейсбуке собственный снимок леопарда, "спрятавшегося" среди деревьев.
Пользователи Сети в последние дни ищут леопарда среди земли, камней и веток на фото одной из пользовательниц твиттера. В российском национальном парке опубликовали своеобразный ответ.
На снимке, который сделан в парке "Земля леопарда" старшим госинспектором Андреем Трояновым, виден силуэт леопарда за деревьями.

"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле — в разы лучше! Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти", — пишет национальный парк.

"Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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Национальный парк "Земля леопарда"Приморский крайОбщество
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