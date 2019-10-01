СМИ: глава Перу после роспуска парламента сменил главу Совета министров

МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра после роспуска парламента назначил нового главу Совета министров, сообщает агентство Andina.

По его данным, вместо Сальвадора де Солары новым председателем кабмина стал министр юстиции Висенте Себальос. Это второе аппаратное решение Вискарры после роспуска парламента.

Сальвадор де Солар в понедельник представлял в конгрессе выдвинутый на рассмотрение законодателей вопрос о доверии, который был связан с реформой порядка назначения судей Конституционного суда.