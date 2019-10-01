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РИА Новости

СМИ: глава Перу после роспуска парламента сменил главу Совета министров

05:20 01.10.2019
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© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© AP Photo / Martin Mejia
МОНТЕВИДЕО, 1 окт - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра после роспуска парламента назначил нового главу Совета министров, сообщает агентство Andina.
По его данным, вместо Сальвадора де Солары новым председателем кабмина стал министр юстиции Висенте Себальос. Это второе аппаратное решение Вискарры после роспуска парламента.
Сальвадор де Солар в понедельник представлял в конгрессе выдвинутый на рассмотрение законодателей вопрос о доверии, который был связан с реформой порядка назначения судей Конституционного суда.
Конгрессмены отложили решение о доверии президенту и судебной реформе на вторую половину дня, после чего провели голосование за кандидатуру очередного члена конституционного суда. Вискарра расценил это как отказ в доверии и объявил о роспуске конгресса.
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03:40РИА Новости
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