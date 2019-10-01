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РИА Новости
Культура

В Минкультуры рассказали о субсидии на фильм по археологии Кремля

03:19 01.10.2019
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© РИА НовостиАрхеологи проводят раскопки в Московском Кремле
Археологи проводят раскопки в Московском Кремле
© РИА Новости
Археологи проводят раскопки в Московском Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минкультуры России скоро объявит конкурс на создание цикла научно-популярных фильмов по археологии Кремля, предпочтение отдадут тому, кто заявит интересное художественное произведение, а не "википедийную справку", сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Ранее президент Владимир Путин после осмотра раскопок в Большом Кремлевском сквере поручил Минкультуры совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос о создании цикла научно-популярных фильмов об археологических исследованиях историко-культурных объектов Средневековой Руси и Московского Кремля, в том числе об истории Москвы и городов Северо-Восточной Руси. Руководители Минкультуры и РАН должны отчитаться президенту до 1 октября.
"Поскольку мы средства до кинокомпаний доводим благодаря субсидиям, конечно, департамент кинематографии ведомства объявит специальный конкурс – это не игровое, а документальное кино, соответствующей тематики. И та компания, которая предложит максимально внятную заявку и концепцию того, как это сделать, получит одобрение со стороны экспертов Московского Кремля и профессионального кинематографического сообщества", - рассказала собеседница агентства.
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Любимова сообщила, что в Минкультуры придерживаются нескольких критериев к проекту.
"С одной стороны, нам важно, чтобы это было, безусловно, очень профессионально освещено, с точки зрения того, что на самом деле происходит в Московском Кремле, и чтобы это соответствовало действительности, было проработано вместе с научным сообществом. С другой стороны, нам очень важно, чтобы это было интересно, чтобы это не было какой-то скучнейшей "википедийной справкой", чтобы это было художественное произведение, доступное для всех", - перечислила она.
По словам директора департамента, тем, кто выиграет конкурс, "можно только позавидовать".
"Это феноменальная работа, И то, что есть возможность сотрудничества с такими специалистами, да и вообще принимать участие в таком проекте, мне кажется, это счастье. Я сама туда ездила, это те археологические слои, которые никто никогда не видел, это будет что-то особенное", - уверена Любимова.
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