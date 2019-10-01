В Минкультуры рассказали о субсидии на фильм по археологии Кремля

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Минкультуры России скоро объявит конкурс на создание цикла научно-популярных фильмов по археологии Кремля, предпочтение отдадут тому, кто заявит интересное художественное произведение, а не "википедийную справку", сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Ранее президент Владимир Путин после осмотра раскопок в Большом Кремлевском сквере поручил Минкультуры совместно с Российской академией наук рассмотреть вопрос о создании цикла научно-популярных фильмов об археологических исследованиях историко-культурных объектов Средневековой Руси и Московского Кремля, в том числе об истории Москвы и городов Северо-Восточной Руси. Руководители Минкультуры и РАН должны отчитаться президенту до 1 октября.

"Поскольку мы средства до кинокомпаний доводим благодаря субсидиям, конечно, департамент кинематографии ведомства объявит специальный конкурс – это не игровое, а документальное кино, соответствующей тематики. И та компания, которая предложит максимально внятную заявку и концепцию того, как это сделать, получит одобрение со стороны экспертов Московского Кремля и профессионального кинематографического сообщества", - рассказала собеседница агентства.

Любимова сообщила, что в Минкультуры придерживаются нескольких критериев к проекту.

"С одной стороны, нам важно, чтобы это было, безусловно, очень профессионально освещено, с точки зрения того, что на самом деле происходит в Московском Кремле, и чтобы это соответствовало действительности, было проработано вместе с научным сообществом. С другой стороны, нам очень важно, чтобы это было интересно, чтобы это не было какой-то скучнейшей "википедийной справкой", чтобы это было художественное произведение, доступное для всех", - перечислила она.

По словам директора департамента, тем, кто выиграет конкурс, "можно только позавидовать".