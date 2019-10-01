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РИА Новости

Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым

02:51 01.10.2019 (обновлено: 08:54 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
"Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально", - рассказал Лазарев.
Певец Сергей Лазарев
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По его словам, после этого общение между ними прекратилось. Певец отметил, что этому предшествовало распространение об артистах неправдивой "чепухи", включая слухи о планах Лазарева начать сольную карьеру.
"У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст. У нас был очень эмоциональный разлад внутри коллектива, не только между нами с Владом, еще была третья сторона, его папа", - добавил он.
Лазарев и Топалов были солистами дуэта Smash в период с 2001 по 2004 годы. В конце 2004 года группа распалась, Лазарев начал сольную карьеру. Топалов выпустил первый сольный альбом в 2006 году.
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