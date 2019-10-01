Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ

"Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально", - рассказал Лазарев.

По его словам, после этого общение между ними прекратилось. Певец отметил, что этому предшествовало распространение об артистах неправдивой "чепухи", включая слухи о планах Лазарева начать сольную карьеру.

"У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст. У нас был очень эмоциональный разлад внутри коллектива, не только между нами с Владом, еще была третья сторона, его папа", - добавил он.