США ввели ограничения против кубинских чиновников за низкие зарплаты врачей

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. США вводят визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с зарубежными медицинскими программами Кубы, за эксплуатацию труда врачей, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.
"Получение выгоды от работы кубинских врачей было многолетней практикой Кастро и продолжается сегодня. Эти действия включают требования работать много часов без отдыха, мизерные зарплаты, небезопасное жилье и ограничение передвижений. Режим также удерживал паспорта некоторых врачей и следил за ними после работы", - сказано в документе.
Кроме того, власти Кубы якобы вынуждали некоторых кубинских врачей использовать здравоохранение как политический инструмент, предоставляя помощь в обмен на заявления о лояльности, утверждает Ортагус.
В этой связи она также призвала другие страны, где действуют кубинские зарубежные медицинские программы, не допустить подобной эксплуатации труда медиков.