США ввели ограничения против кубинских чиновников за низкие зарплаты врачей

"Получение выгоды от работы кубинских врачей было многолетней практикой Кастро и продолжается сегодня. Эти действия включают требования работать много часов без отдыха, мизерные зарплаты, небезопасное жилье и ограничение передвижений. Режим также удерживал паспорта некоторых врачей и следил за ними после работы", - сказано в документе.