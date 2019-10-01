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РИА Новости

США ввели ограничения против кубинских чиновников за низкие зарплаты врачей

00:39 01.10.2019 (обновлено: 01:07 01.10.2019)
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКуба
Куба
© РИА Новости / Макс Альперт
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Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. США вводят визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с зарубежными медицинскими программами Кубы, за эксплуатацию труда врачей, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.
"Получение выгоды от работы кубинских врачей было многолетней практикой Кастро и продолжается сегодня. Эти действия включают требования работать много часов без отдыха, мизерные зарплаты, небезопасное жилье и ограничение передвижений. Режим также удерживал паспорта некоторых врачей и следил за ними после работы", - сказано в документе.
Кроме того, власти Кубы якобы вынуждали некоторых кубинских врачей использовать здравоохранение как политический инструмент, предоставляя помощь в обмен на заявления о лояльности, утверждает Ортагус.
В этой связи она также призвала другие страны, где действуют кубинские зарубежные медицинские программы, не допустить подобной эксплуатации труда медиков.
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