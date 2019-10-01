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РИА Новости

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится до $87,2 за тонну

00:35 01.10.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 октября понижается на 3,5 доллара - до 87,2 доллара с 90,7 доллара за тонну в сентябре, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2019 года составила 59,5 доллара за баррель, или 434,5 доллара за тонну, сообщал ранее Минфин.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Пошлина на высоковязкую нефть понижается до 8,7 с 9 долларов. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снижается до 26,1 доллара с 27,2 доллара за тонну, на темные - до 87,2 доллара с 90,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина снижается до 26,1 доллара с 27,2 доллара, прямогонного (нафта) - до 47,9 доллара с 49,8 доллара за тонну.
Пошлина на кокс понижается до 5,6 доллара с 5,8 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.
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