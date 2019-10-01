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РИА Новости
Ядерные технологии

Ростовская АЭС планово отключила от сети один из энергоблоков

00:06 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРостовская АЭС
Ростовская АЭС
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Ростовская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции отключен от сети в плановом порядке для регламентных работ, сообщила пресс-служба станции.
"В 23.00 мск энергоблок №2 Ростовской АЭС, по согласованной в установленном порядке заявке, отключен от сети для проведения регламентных работ на электромеханическом оборудовании", - говорится в сообщении.
Реакторная установка находится на минимально-контролируемом уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет, сообщает пресс-служба.
Остальные три энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности.
Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.
Ростовская АЭС - филиал концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 Мегаватт.
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