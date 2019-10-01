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РИА Новости

Фармпроизводители в России начнут маркировать лекарства от редких болезней

00:31 01.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех по упаковке лекарственных средств
Цех по упаковке лекарственных средств
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цех по упаковке лекарственных средств. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Фармацевтические производители в России с 1 октября должны наносить код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств обязаны вносить в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения, соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано в конце декабря прошлого года.
Обязательная маркировка касается препаратов, которые используются для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, а также лиц после трансплантации органов или тканей по перечню лекарств, который утвержден правительством.
Эксперимент по добровольной маркировке лекарственных препаратов для ограниченного набора препаратов начался в России 1 февраля 2017 года. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года.
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Минпромторг РФ в своем сообщении отмечает, что обязательная маркировка позволит осуществлять полную прослеживаемость препаратов - от производства до выдачи в аптеке. Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что на данный момент все российские и иностранные предприятия, выпускающие препараты для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН), готовы к производству лекарств с кодом на упаковке.
"Следующий шаг - подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется уже через три месяца - с 1 января 2020 года. Мы надеемся на конструктивный подход со стороны всех компаний отрасли", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.
"Все участники госпрограммы ВЗН зарегистрированы в системе, проведены тестирования как с отдельными участниками рынка, так прохождения упаковки по всей цепочке поставок. Началось производство промышленных партий препаратов с кодом. Что касается мест выдачи лекарств по госпрограмме, то регистраторы выбытия отправлены по всем поданным заявкам", - добавил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
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