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РИА Новости

К спорам о Едином дне голосования

08:00 01.10.2019 (обновлено: 08:05 01.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в Новосибирске
Единый день голосования в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Максим Соколов
Максим Соколов
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В ходе избирательной кампании нынешнего года раздавались дружные голоса о необходимости ревизии законодательства о выборах. Критики отмечали в нем множество изъянов, причем это были далеко не только непримиримые оппозиционеры. Положим, А. А. Навальному всегда что-то мешает, но ведь и довольно умеренные коммунисты, и жириновцы, и даже прогосударственные самовыдвиженцы тоже были недовольны.
После завершения избирательной страды, казалось бы, самое время оформить претензии и приступить к практической ревизии, чтобы не получилось "на охоту ехать — собак кормить". Накануне следующего Единого дня голосования уже будет поздно, и если есть такое желание, ревизовать надо сейчас, ибо правило "готовь сани летом, а телегу зимой" никто не отменял. Другое дело, что мало кто данному правилу следует — и это не только к избирательному кодексу относится.
Глава ЦИК Э. А. Памфилова, не возражая против разумной ревизии, вместе с тем отметила, что внятных рабочих предложений пока что нет и это касается даже пункта о переносе голосования на более удобное время года: "У всех очень много предложений, и все они противоречивы: одни предлагают выборы в апреле, другие — в ноябре или октябре, третьи — альтернативные варианты. У всех настолько разные предложения, что сама по себе идея к чему-то прийти потеряла смысл, поэтому остались там, где остались. Вопрос в том, найдется ли компромисс, потому что одни утверждают, что страна большая: в апреле здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо; в сентябре здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо. Найти взаимоприемлемое для всех решение оказалось сложнее, чем по многим другим вопросам".
Между тем как раз здесь возможен объективный социологический подход. Еще в эпоху СССР при выборе времени для Всесоюзной переписи населения искали тот период, когда граждане наименее мобильны и преимущественно сидят дома. Тогда им оказалась вторая половина января.
Работа информационного центра ЦИК РФ
10 сентября, 15:33Единый день голосования
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Конечно, с того времени много воды утекло, но сам по себе такой подход применим и сегодня. Если нет цели специально сушить явку, а напротив, нужно добиться максимального участия граждан и в избирательной кампании, и в собственно голосовании, то желательно выбрать такой период, когда они не находятся в разъездах — кто в лес, кто по дрова, — а пребывают в состоянии наибольшей оседлости.
Кстати, этот подход фактически действует в вопросе о дате президентских выборов, проводимых в марте. Поскольку там точно нет цели сушить явку, а совсем наоборот, то мартовские иды вполне себя оправдывают. Явка если не зашкаливает, то, во всяком случае, оказывается в два с лишним раза выше, чем на сентябрьских выборах. Разумеется, причина тому не только в дате выборов, но и в ней тоже.
Когда Г. А. Зюганов и В. В. Жириновский, распри позабыв, в один голос говорят о несомненных преимуществах марта-апреля (или февраля-марта) перед августом-сентябрем, в которые проводятся нынешние кампании, они имеют в виду объективную реальность, данную нам в ощущениях.
Поездки на отдых минимальны ранней весной и максимальны в августе. То же относится и к дачной жизни. Достаточно посмотреть, как пустеет Москва (и вообще крупные города) в августе. Уличный трафик напоминает былинные брежневские времена.
Соответственно, кого агитировать и у кого собирать подписи, когда никого нет? В марте же никто особенно никуда не ездит и города наполнены жителями. Агитация и сбор не то чтобы превращаются в совсем плевое дело, но, конечно, более легкое, нежели в августе.
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Допустим, что дальние поездки на море не всем по карману — особенно в более бедной провинции. Но переселение на дачу (от палат каменных до курятника на шести сотках) доступно очень большому количеству граждан, чем они и пользуются. Славный социолог С. Г. Кордонский давно отметил, что для русских характерен разделенный образ жизни — между городской квартирой и дачей (в иных странах столь явно не наблюдаемый).
Добавим, что в начале сентября возникает новый отток населения из городов в выходной день (когда как раз выборы). Достаточная часть граждан спешит насладиться последними летними деньками — это наслаждение можно наблюдать в виде чудовищных пробок в пятницу вечером на вылетных магистралях. Менее достаточная часть копает картошку или занята сезонными промыслами. В Сибири низкую явку связывали со сбором кедровых орехов — осенний день год кормит.
В марте и жарить шашлыки, и копать картошку еще несколько рано, ничто не отвлекает от исполнения гражданского долга. Причем это не великое открытие, а повсеместно наблюдаемая реальность. Не видеть ее можно лишь в том случае, когда во всем заметно полное незнанье своей страны обычаев и лиц, встречаемое только у девиц.
То есть все выгоды в пользу марта и все невыгоды при сентябрьском варианте. Поэтому, будучи глубокими знатоками народного быта, Зюганов и Жириновский и возгласили: "Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед!"
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8 сентября, 16:31Единый день голосования
Единый день голосования в России
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