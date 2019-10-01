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РИА Новости

Московское суворовское военное училище

07:22 01.10.2019
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© Фото : Московское суворовское военное училищеВ Московском суворовском военном училище
В Московском суворовском военном училище
© Фото : Московское суворовское военное училище
Московское суворовское военное училище в числе шести суворовских училищ было создано на основании Постановления Государственного Комитета Обороны от 4 июня 1944 года.
Первоначально оно базировалось в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) и носило название Горьковское военное суворовское училище.
1 октября 1944 года для 505 детей погибших на фронтах Великой Отечественной войны и сражающихся воинов Красной Армии в училище начались плановые учебные занятия. Этот день впоследствии был установлен приказом министра обороны СССР как день образования училища.
В июне 1945 года 210 воспитанников приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. В 1949 году был произведен первый выпуск суворовцев училища.
30 августа 1956 года Горьковское суворовское военное училище было передислоцировано в Москву (район Фили) на фонды, освобожденные Центральными курсами усовершенствования офицеров разведки, и переименовано в Московское суворовское военное училище (МсСВУ).
С ноября 1957 года Московское суворовское военное училище принимало участие во всех военных парадах, проходивших на Красной площади.
В конце 1991 года училище было передислоцировано по адресу: Извилистый проезд, дом 11, на фонды, освобожденные 30-й школой младших специалистов строительных войск.
В настоящее время учредителем Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Московское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" является правительство РФ, полномочия учредителя осуществляет министерство обороны РФ.
Образовательный процесс в МсСВУ осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования на двух уровнях – основное общее образование и среднее общее образование. В суворовское училище также реализуются дополнительные общеразвивающие программы военно-патриотической, спортивно-технической культурологической художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности.
Все образовательные программы осваиваются по очной форме обучения на русском языке, срок обучения составляет семь лет.
В училище созданы научные классы (с 6-го по 9-й), ведется профильное обучение в 10-х и 11-х классах. Предусмотрено одновременное изучение суворовцами двух иностранных языков.
В училище оборудованы современными техническими средствами обучения лаборатории и кабинеты, в том числе автомобильный класс, стрелковый тир, телестудия, фотостудия, залы для проведения видеоконференций, мастерские. Летом 2017 года были открыты аэрокосмический кабинет и лаборатория автоматизированных систем управления, создан новый компьютерный класс.
Для занятий физической культурой и спортом, проведения культурно-массовых мероприятий используются стадион, бассейн, спортивные и тренажерные залы, спортивный городок, клуб и "Суворовская гостиная".
Библиотека с читальным залом имеет книжный фонд более 23 тысяч экземпляров учебной, учебно-методической и художественной литературы.
Численность обучающихся в училище за счет ассигнований федерального бюджета – 560 человек. МсСВУ не оказывает платных образовательных услуг.
Обучающиеся обеспечиваются установленным министерством обороны РФ ежемесячным денежным содержанием и жилыми помещениями казарменного типа, где предусмотрены условия для самостоятельной работы, отдыха, проведения, досуга и занятий спортом.
По данным министерства обороны РФ (август 2019) конкурс в Московское суворовское военное училище – пять человек на место.
Начальник училища – генерал-лейтенант Виктор Поляков, ранее возглавлявший Московское высшее военное командное училище (военный институт).
Среди выпускников Московского военного суворовского училища – бывший начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ – заместитель начальника Генерального штаба, Герой РФ генерал-полковник Игорь Сергун; бывший главный военный советник в республике Куба генерал-лейтенант Валерий Стрельников; бывший министр иностранных дел и секретарь Совета Безопасности России, Герой РФ Игорь Иванов; бывший начальник Главного управления кадров министерства обороны России, генерал-полковник Михаил Вожакин; музыкант и продюсер Стас Намин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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