Московское суворовское военное училище в числе шести суворовских училищ было создано на основании Постановления Государственного Комитета Обороны от 4 июня 1944 года

Первоначально оно базировалось в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) и носило название Горьковское военное суворовское училище.

1 октября 1944 года для 505 детей погибших на фронтах Великой Отечественной войны и сражающихся воинов Красной Армии в училище начались плановые учебные занятия. Этот день впоследствии был установлен приказом министра обороны СССР как день образования училища.

В июне 1945 года 210 воспитанников приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. В 1949 году был произведен первый выпуск суворовцев училища

30 августа 1956 года Горьковское суворовское военное училище было передислоцировано в Москву (район Фили) на фонды, освобожденные Центральными курсами усовершенствования офицеров разведки, и переименовано в Московское суворовское военное училище (МсСВУ).

С ноября 1957 года Московское суворовское военное училище принимало участие во всех военных парадах, проходивших на Красной площади.

В конце 1991 года училище было передислоцировано по адресу: Извилистый проезд, дом 11, на фонды, освобожденные 30-й школой младших специалистов строительных войск.

В настоящее время учредителем Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Московское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации" является правительство РФ, полномочия учредителя осуществляет министерство обороны РФ.

Образовательный процесс в МсСВУ осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования на двух уровнях – основное общее образование и среднее общее образование. В суворовское училище также реализуются дополнительные общеразвивающие программы военно-патриотической, спортивно-технической культурологической художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности.

Все образовательные программы осваиваются по очной форме обучения на русском языке, срок обучения составляет семь лет.

В училище созданы научные классы (с 6-го по 9-й), ведется профильное обучение в 10-х и 11-х классах. Предусмотрено одновременное изучение суворовцами двух иностранных языков.

В училище оборудованы современными техническими средствами обучения лаборатории и кабинеты, в том числе автомобильный класс, стрелковый тир, телестудия, фотостудия, залы для проведения видеоконференций, мастерские. Летом 2017 года были открыты аэрокосмический кабинет и лаборатория автоматизированных систем управления, создан новый компьютерный класс.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения культурно-массовых мероприятий используются стадион, бассейн, спортивные и тренажерные залы, спортивный городок, клуб и "Суворовская гостиная".

Библиотека с читальным залом имеет книжный фонд более 23 тысяч экземпляров учебной, учебно-методической и художественной литературы.

Численность обучающихся в училище за счет ассигнований федерального бюджета – 560 человек. МсСВУ не оказывает платных образовательных услуг.

По данным министерства обороны РФ ( август 2019 ) конкурс в Московское суворовское военное училище – пять человек на место.

Начальник училища – генерал-лейтенант Виктор Поляков , ранее возглавлявший Московское высшее военное командное училище (военный институт).