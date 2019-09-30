"Ленком" попросит московские власти присвоить театру имя Марка Захарова

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Театр "Ленком" обратится с просьбой к властям Москвы о присвоении театру имени Марка Захарова. Об этом сказал РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

Художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении "Ленкому" имени Марка Анатольевича Захарова. И я не сомневаюсь, что нам пойдут навстречу", - сказал Варшавер.

Он также сообщил, что через год театр планирует поставить памятник на могиле Захарова и директор уже ведет переговоры с архитектором.

Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.