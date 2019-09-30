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РИА Новости

Спасатели потушили возгорание в архиве на западе Москвы

18:39 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в административном здании на западе Москвы оперативно потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели проверяют информацию о возгорании в архиве административного здания на западе столицы по адресу улица Большая Филёвская, 57, корпус 1.
"Принятыми мерами в 17.59 загорание ликвидировано. Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе.
Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
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