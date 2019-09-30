Спасатели потушили возгорание в архиве на западе Москвы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в административном здании на западе Москвы оперативно потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели проверяют информацию о возгорании в архиве административного здания на западе столицы по адресу улица Большая Филёвская, 57, корпус 1.

"Принятыми мерами в 17.59 загорание ликвидировано. Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе.