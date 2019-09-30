Эксперт: сторонники Атамбаева не смогут организовать серьезные митинги

БИШКЕК, 30 сен - РИА Новости. Сторонники арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не смогут организовать серьезные митинги в республике во время суда над ним, считает директор клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.

Следствие по одному из уголовных дел Атамбаева - о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева - закончилось в начале сентября. В ближайшее время должен начаться суд.

"Я не думаю, что кто-то выйдет на митинги в поддержку Атамбаева во время суда. Даже оппозиция или бывшие сторонники экс-президента", - заявил РИА Новости в понедельник политолог.

По словам Шестакова, это связано с тем, что, оказав сопротивление при задержании, экс-президент "сам поставил себя вне закона".

"После событий в Кой-Таше (село, где расположена резиденция экс-президента - ред.) Атамбаев уже не представляет из себя никакой политической силы", - считает политолог.

В настоящее время экс-президенту инкриминируется 12 тяжких и особо тяжких преступлений. По совокупности статей ему может грозить пожизненный срок. По прогнозу Шестакова, суду вряд ли удастся найти какие-либо смягчающие факторы, для того чтобы вынести менее суровый приговор.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.