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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Эксперт: сторонники Атамбаева не смогут организовать серьезные митинги

17:38 30.09.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 30 сен - РИА Новости. Сторонники арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не смогут организовать серьезные митинги в республике во время суда над ним, считает директор клуба региональных экспертов "Пикир", политолог Игорь Шестаков.
Следствие по одному из уголовных дел Атамбаева - о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева - закончилось в начале сентября. В ближайшее время должен начаться суд.
"Я не думаю, что кто-то выйдет на митинги в поддержку Атамбаева во время суда. Даже оппозиция или бывшие сторонники экс-президента", - заявил РИА Новости в понедельник политолог.
По словам Шестакова, это связано с тем, что, оказав сопротивление при задержании, экс-президент "сам поставил себя вне закона".
"После событий в Кой-Таше (село, где расположена резиденция экс-президента - ред.) Атамбаев уже не представляет из себя никакой политической силы", - считает политолог.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
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В настоящее время экс-президенту инкриминируется 12 тяжких и особо тяжких преступлений. По совокупности статей ему может грозить пожизненный срок. По прогнозу Шестакова, суду вряд ли удастся найти какие-либо смягчающие факторы, для того чтобы вынести менее суровый приговор.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
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Сторонники Атамбаева отказались от митинга из-за ситуации на границе
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековИгорь ШестаковАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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