Разрешать ли многоженство в России?

"Прочитал в СМИ высказывание муфтия Равиля Гайнутдина о том, что если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно. А какова официальная позиция Духовного управления мусульман России по многоженству - поддерживают это или нет?" Марат, 22 года, г. Серпухов

Отвечает первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов:

Я смотрел полную версию интервью на "России-24". Это, как я понимаю, вырванная цитата. Фраза должна восприниматься в полном контексте того, что сказал муфтий Равиль Гайнутдин. Равиль-хазрат приводит статистику, что в мусульманских странах 75% жителей голосуют не за многоженство, а за то, что брак должен быть с одной единственной супругой, и напоминает о требованиях, которые выдвигает исламское законодательство для тех, кто хотел бы обзавестись второй женой и сделать брак в соответствии с теми возможностями, которые обозначает Аллах в Коране.

Некоторые нормы исламского законодательства, которые не противоречат российскому закону, могли бы быть учтены в ряде субъектов Российской Федерации. Для федеративного государства это вполне приемлемо. Для этого должно быть широкое обсуждение и принятие этих особенностей всеми слоями населения, чтобы в конечном итоге это не привело к развалу государства как единого целого.