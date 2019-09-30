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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Разрешать ли многоженство в России?

17:25 30.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Прочитал в СМИ высказывание муфтия Равиля Гайнутдина о том, что если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно. А какова официальная позиция Духовного управления мусульман России по многоженству - поддерживают это или нет?" Марат, 22 года, г. Серпухов
Отвечает первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов:
Я смотрел полную версию интервью на "России-24". Это, как я понимаю, вырванная цитата. Фраза должна восприниматься в полном контексте того, что сказал муфтий Равиль Гайнутдин. Равиль-хазрат приводит статистику, что в мусульманских странах 75% жителей голосуют не за многоженство, а за то, что брак должен быть с одной единственной супругой, и напоминает о требованиях, которые выдвигает исламское законодательство для тех, кто хотел бы обзавестись второй женой и сделать брак в соответствии с теми возможностями, которые обозначает Аллах в Коране.
Некоторые нормы исламского законодательства, которые не противоречат российскому закону, могли бы быть учтены в ряде субъектов Российской Федерации. Для федеративного государства это вполне приемлемо. Для этого должно быть широкое обсуждение и принятие этих особенностей всеми слоями населения, чтобы в конечном итоге это не привело к развалу государства как единого целого.
В любом случае, источник это народ. Именно народ голосует за принятие Основного закона государства. И так же на местах: есть свои нормы и традиции, которые учитывают мнение большинства жителей республики. Также возводя храм или мечеть, мы проводим небольшие референдумы, чтобы уточнить, согласны ли на это местные жители. И в других вопросах надо прислушиваться к голосу людей: готовы ли они на такие изменения, которые коснутся основ светского государства.
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Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновРавиль Гайнутдинрелигия
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