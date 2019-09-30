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РИА Новости

У жителя Липецка, на которого натравили собаку, не нашли серьезных травм

16:48 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Мужчина, на которого в Липецкой области семейная пара натравила ротвейлера, не получил серьезных повреждений, сообщил в понедельник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В группе "Типичный Воронеж" в соцсети "ВКонтакте" один из пользователей опубликовал видео, где он просит семейную пару, разбившую палатку у реки, привязать ротвейлера. Хозяин собаки отвечает, что данной породы нет в списке опасных, его пес уже "двоих покусал", но проблем у него из-за этого не было. Позже женщина отдает собаке команду "взять его", требуя от автора ролика прекратить съемку.
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Полиция по факту произошедшего возбудила административное расследование.
По данным ведомства, конфликт между отдыхающими произошел 24 августа в Хлевенском районе Липецкой области. Обращение пострадавшего мужчины было зарегистрировано, его отправили на медицинскую экспертизу.
"Готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. Там никакого тяжкого вреда здоровью не повлекло. В ближайшие два дня будет принято окончательное решение", - сказал представитель УМВД.
Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.
В случае, если опасная собака без поводка и намордника находилась на неогороженной территории, напала на человека и причинила легкий вред его здоровью, ее хозяина предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За нанесение вреда средней тяжести предлагается увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до года либо обязательные работы до 250 часов. Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину должно грозить лишение свободы до трех лет, считает глава "Коллективной защиты".
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