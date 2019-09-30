У жителя Липецка, на которого натравили собаку, не нашли серьезных травм

ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Мужчина, на которого в Липецкой области семейная пара натравила ротвейлера, не получил серьезных повреждений, сообщил в понедельник РИА Новости представитель управления МВД по региону.

В группе "Типичный Воронеж" в соцсети "ВКонтакте" один из пользователей опубликовал видео, где он просит семейную пару, разбившую палатку у реки, привязать ротвейлера. Хозяин собаки отвечает, что данной породы нет в списке опасных, его пес уже "двоих покусал", но проблем у него из-за этого не было. Позже женщина отдает собаке команду "взять его", требуя от автора ролика прекратить съемку.

Полиция по факту произошедшего возбудила административное расследование.

По данным ведомства, конфликт между отдыхающими произошел 24 августа в Хлевенском районе Липецкой области. Обращение пострадавшего мужчины было зарегистрировано, его отправили на медицинскую экспертизу.

"Готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. Там никакого тяжкого вреда здоровью не повлекло. В ближайшие два дня будет принято окончательное решение", - сказал представитель УМВД.

Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.