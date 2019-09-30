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РИА Новости
Культура

В Болдино посаженная Пушкиным лиственница получила статус памятника природы

15:39 30.09.2019
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© Фото : Алексей БелобородовМузей-заповедник А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области
Музей-заповедник А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области
© Фото : Алексей Белобородов
Музей-заповедник А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Лиственница у главного здания усадьбы Пушкиных в Большом Болдино Нижегородской области, посаженная поэтом 186 лет назад, получила статус "Дерево – памятник живой природы", сообщает пресс-служба правительства региона.
Лиственница европейская на территории усадьбы государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" включена в национальный реестр старовозрастных деревьев России.
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино
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ЕР будет рекомендовать перевести на федеральный уровень музей "Болдино"Фракция партии "Единая Россия" в ГД в проекте постановления к принятию бюджета рекомендовала перевести на федеральный уровень музей-заповедник им. Пушкина "Болдино" в Нижегородской области и ряд других объектов культуры, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.
"По преданию, дерево было посажено самим Александром Пушкиным осенью 1833 года. Решение о присвоении лиственнице статуса "Дерево – памятник живой природы" было принято сертифицированной комиссией. Перед уникальным деревом была установлена памятная табличка с указанием его федерального статуса и возраста", - говорится в сообщении.
Особый статус лиственницы подтвержден сертификатом. Его вручили директору музея-заповедника "Болдино" Нине Жирковой.
"Уникальность пушкинского Болдина – это его мемориальность. В составе музея-заповедника – две подлинные усадьбы Пушкиных с сохранившимися с тех времен домами и церковью, освященной в год рождения поэта. Кроме того, это и подлинные деревья – современники поэта. Деревья – как люди. И они, как и мы с вами, могут заслужить право иметь свой персональный документ. Только люди, как правило, к этому моменту идут полтора десятка лет, а деревья - подчас столетия", - отметила Жиркова.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что основная цель всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы" пересекается с задачами национального проекта "Экология" – это сохранение природного наследия регионов.
"Поэтому нам нужно всеми силами сохранять красоту Большого Болдина - места, которым был очарован великий писатель. Также в регионе ведется работа по установке у деревьев-памятников информационных аншлагов. На них размещена информация о самом дереве и примерный год посадки. Для детей проводятся и тематические экскурсии. Нижегородцы должны знать, какие уникальные деревья растут в Нижегородской области", - подчеркнул Никитин.
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
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КультураАлександр ПушкинНижегородская областьРоссияОбщество
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