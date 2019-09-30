В Болдино посаженная Пушкиным лиственница получила статус памятника природы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Лиственница у главного здания усадьбы Пушкиных в Большом Болдино Нижегородской области, посаженная поэтом 186 лет назад, получила статус "Дерево – памятник живой природы", сообщает пресс-служба правительства региона.

Лиственница европейская на территории усадьбы государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" включена в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

"По преданию, дерево было посажено самим Александром Пушкиным осенью 1833 года. Решение о присвоении лиственнице статуса "Дерево – памятник живой природы" было принято сертифицированной комиссией. Перед уникальным деревом была установлена памятная табличка с указанием его федерального статуса и возраста", - говорится в сообщении.

Особый статус лиственницы подтвержден сертификатом. Его вручили директору музея-заповедника "Болдино" Нине Жирковой.

"Уникальность пушкинского Болдина – это его мемориальность. В составе музея-заповедника – две подлинные усадьбы Пушкиных с сохранившимися с тех времен домами и церковью, освященной в год рождения поэта. Кроме того, это и подлинные деревья – современники поэта. Деревья – как люди. И они, как и мы с вами, могут заслужить право иметь свой персональный документ. Только люди, как правило, к этому моменту идут полтора десятка лет, а деревья - подчас столетия", - отметила Жиркова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что основная цель всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы" пересекается с задачами национального проекта "Экология" – это сохранение природного наследия регионов.