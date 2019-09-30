Сирия и Ирак хотят реконструировать еще два приграничных КПП

АЛЬ-БУКЕМАЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Ирак и Сирия намерены реконструировать еще два пограничных КПП после открытия пункта "Аль-Букемаль/Аль-Каим", состоявшегося в понедельник, заявил глава управления пограничных переходов Ирака Казем аль-Акаби.

В понедельник состоялось торжественное открытие КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим", не функционировавшего с 2013 года из-за событий сирийского кризиса. Через КПП могут проезжать легковые и грузовые автомобили.

На сирийско-иракской границе находятся еще два КПП: "Аль-Яарубиа"/"Рабиа" в провинции Хасеке находится под контролем "Сирийских демократических сил" (SDF), КПП "Танф" находится в зоне, контролируемой американской военной базой. "Сегодня мы открываем пограничный КПП "Аль-Каим/Аль-Букемаль", один из трех связывающих Ирак и Сирию … Следующим шагом станет строительство других пунктов – КПП "Аль-Яарубиа"/"Рабиа" и КПП "Танф/Аль-Валид"", – сообщил аль-Акаби.

По его словам, открытие КПП "будет способствовать развитию торговых связей между странами, восстановлению экономики провинции Анбар и привлечению трудовых ресурсов, а также расширению товарооборота между странами". Присутствовавший на церемонии министр внутренних дел Сирии Мухаммед Рахмун также выразил надежду на то, что открытие первого из трех КПП "облегчит транзит товаров, перемещение граждан и будет способствовать увеличению товарооборота".

Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Сирийская армия при поддержке союзных сил осенью 2017 года освободила город Дейр-эз-Зор и окрестные поселения к востоку, вдоль реки Евфрат до пограничного с Ираком города Аль-Букемаль.

В прошлом году армия зачистила от террористов пустыню на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и востоке Хомса, тем самым выполнив задачу по обеспечению безопасности государственных трасс, связывающих Сирию и Ирак. В ноябре 2018 года министр транспорта САР Али Хамуд в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск готов к открытию пограничных переходов на границе с Ираком и не видит угроз безопасности. Тогда сирийский министр отметил, что Сирия ожидает решения Ираком ряда логистических вопросов.