Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T15:19Z
https://ria.ru/20190930/1559281899.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155778/60/1557786028_87:0:1193:622_1036x0_80_0_0_aab91c3a607fad461a320a45b00f1990.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирия и Ирак хотят реконструировать еще два приграничных КПП

15:19 30.09.2019
266
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун. Архивное фото
АЛЬ-БУКЕМАЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Ирак и Сирия намерены реконструировать еще два пограничных КПП после открытия пункта "Аль-Букемаль/Аль-Каим", состоявшегося в понедельник, заявил глава управления пограничных переходов Ирака Казем аль-Акаби.
В понедельник состоялось торжественное открытие КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим", не функционировавшего с 2013 года из-за событий сирийского кризиса. Через КПП могут проезжать легковые и грузовые автомобили.
Сирия
Вчера, 12:45Война в Сирии
Сирия и Ирак открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим"
На сирийско-иракской границе находятся еще два КПП: "Аль-Яарубиа"/"Рабиа" в провинции Хасеке находится под контролем "Сирийских демократических сил" (SDF), КПП "Танф" находится в зоне, контролируемой американской военной базой. "Сегодня мы открываем пограничный КПП "Аль-Каим/Аль-Букемаль", один из трех связывающих Ирак и Сирию … Следующим шагом станет строительство других пунктов – КПП "Аль-Яарубиа"/"Рабиа" и КПП "Танф/Аль-Валид"", – сообщил аль-Акаби.
По его словам, открытие КПП "будет способствовать развитию торговых связей между странами, восстановлению экономики провинции Анбар и привлечению трудовых ресурсов, а также расширению товарооборота между странами". Присутствовавший на церемонии министр внутренних дел Сирии Мухаммед Рахмун также выразил надежду на то, что открытие первого из трех КПП "облегчит транзит товаров, перемещение граждан и будет способствовать увеличению товарооборота".
Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Сирийская армия при поддержке союзных сил осенью 2017 года освободила город Дейр-эз-Зор и окрестные поселения к востоку, вдоль реки Евфрат до пограничного с Ираком города Аль-Букемаль.
В прошлом году армия зачистила от террористов пустыню на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и востоке Хомса, тем самым выполнив задачу по обеспечению безопасности государственных трасс, связывающих Сирию и Ирак. В ноябре 2018 года министр транспорта САР Али Хамуд в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск готов к открытию пограничных переходов на границе с Ираком и не видит угроз безопасности. Тогда сирийский министр отметил, что Сирия ожидает решения Ираком ряда логистических вопросов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
600000
Обсудить 0
Война в СирииИракСирияВ мире
Рекомендуем
Сирия
Сирия и Ирак открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим"
РИА
Новости
Площадь Мерджи в Дамаске
Эксперт оценил перспективы решения конфликта в Сирии
Вид на Багдад
Ирак обвинил Израиль в причастности к атакам на военные базы
Президент РФ Владимир Путин
Посол Саудовской Аравии анонсировал визит Путина в Эр-Рияд
Лента
новостей
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии
Дамаск
В Казахстане пройдет заседание группы по урегулированию кризиса в Сирии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии
Повстанцы-хуситы
Хуситы освободили 290 заключенных
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
Конференция о положении верующих в Сирии может пройти в 2020 году в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани
Улица поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Курдские формирования
СМИ: курдские военные формирования похитили 300 человек на севере Сирии
Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Россия поможет сирийцам в организации обучения русскому языку в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
07:38В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
Лента новостейМолния