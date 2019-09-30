Пресс-конференция о Международном фестивале "Москва за нами. 1941"

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8 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвящённая проведению Международного фестиваля "Москва за нами. 1941", который пройдет 12-13 октября 2019 года на Бородинском поле.