МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". На документальном телеканале Центрального телевидения Китая (CCTV-9 Documentary) в понедельник выходит фильм "Второе рождение Поднебесной", приуроченный к 70-летию образования КНР и установления дипломатических отношений России и Китая. Ленту также покажут в прайм-тайм на телеканалах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Фильм совместно подготовлен Медиакорпорацией Китая и ВГТРК.
Многие кадры никогда ранее не были представлены публике. Фильм подготовлен из редких материалов, снятых советскими кинооператорами в молодой Китайской Народной Республике. На пленке запечатлены церемония провозглашения КНР, первое заседание Политбюро Центрального комитета Компартии Китая после образования КНР, ликование жителей китайской столицы и многие другие интересные события.
© Медиакорпорация КитаяФильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России
© Медиакорпорация Китая
Фильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России