Фильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России

Многие кадры никогда ранее не были представлены публике. Фильм подготовлен из редких материалов, снятых советскими кинооператорами в молодой Китайской Народной Республике. На пленке запечатлены церемония провозглашения КНР, первое заседание Политбюро Центрального комитета Компартии Китая после образования КНР, ликование жителей китайской столицы и многие другие интересные события.