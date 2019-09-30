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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Фильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России

14:45 30.09.2019
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© Медиакорпорация КитаяФильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России
Фильм Второе рождение Поднебесной выходит на телеэкраны Китая и России
© Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". На документальном телеканале Центрального телевидения Китая (CCTV-9 Documentary) в понедельник выходит фильм "Второе рождение Поднебесной", приуроченный к 70-летию образования КНР и установления дипломатических отношений России и Китая. Ленту также покажут в прайм-тайм на телеканалах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Фильм совместно подготовлен Медиакорпорацией Китая и ВГТРК.
Многие кадры никогда ранее не были представлены публике. Фильм подготовлен из редких материалов, снятых советскими кинооператорами в молодой Китайской Народной Республике. На пленке запечатлены церемония провозглашения КНР, первое заседание Политбюро Центрального комитета Компартии Китая после образования КНР, ликование жителей китайской столицы и многие другие интересные события.
© Медиакорпорация КитаяФильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России
Фильм Второе рождение Поднебесной выходит на телеэкраны Китая и России
© Медиакорпорация Китая
Фильм "Второе рождение Поднебесной" выходит на телеэкраны Китая и России
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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