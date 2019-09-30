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РИА Новости

"Вести недели" покажут продолжение репортажа Александра Рогаткина о ЦАР

13:18 30.09.2019 (обновлено: 13:19 30.09.2019)
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© ВГТРКАвтомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы "Вести недели"
Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы Вести недели
© ВГТРК
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" выпустит продолжение репортажа съемочной группы Александра Рогаткина о Центральноафриканской Республике, сообщил РИА Новости журналист.
Первый сюжет, посвященный ЦАР, где в 2018 году убили российских журналистов, был показан в воскресенье. В программу вошли съемки из бывшей резиденции полковника Жана Беделя Бокассы, рассказ о строевой подготовке курсантов базы местного министерства обороны. Впервые были опубликованы видеосвидетельства водителя, выжившего при произошедшем год назад обстреле съемочной группы. Интервью Рогаткину также дал советник по национальной безопасности президента Центральноафриканской Республики Валерий Захаров.
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"Много чего еще осталось за кадром неиспользованного. Например, про радиостанцию. Наши помогли открыть в ЦАР радиостанцию, местные проходят уроки русского языка. Потом, там ни одного кинотеатра нет в стране, и наши специалисты устраивают там кинопоказы. На французском языке идут наши фильмы "Легенда 17", "Т-34". И они там смотрят, радуются! Очевидно, покажут в следующем выпуске "Вести недели", если все буде хорошо", – рассказал Рогаткин.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян – журналист Джемаль, режиссер-документалист Расторгуев и оператор Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Рядом с телами погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. В СМИ появлялись сведения о похищении и допросе журналистов перед убийством, но при осмотре их тел были обнаружены только огнестрельные ранения. По данным руководителя ЦУР Андрея Коняхина, при себе у мужчин было около 8,5 тысячи долларов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что погибшие журналисты не воспользовались бронежилетами с надписями, идентифицирующими их как сотрудников СМИ.
Седьмого августа 2018 года погибших журналистов похоронили в Москве. В настоящее время расследование уголовного дела по факту гибели российских журналистов на территории ЦАР продолжается.
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