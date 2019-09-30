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РИА Новости

Полицейские в Ингушетии ранили местного жителя, напавшего на них с ножом

13:15 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии вынуждены были применить табельное оружие и ранили напавшего на них с ножом местного жителя, один из полицейских также получил легкие ранения, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Карабулак на маршруте патрулирования для проверки документов был остановлен подозрительный гражданин. На требование сотрудников полиции предоставить документы мужчина стал вести себя агрессивно и набросился на них, угрожая ножом.
"В соответствии с законом "О полиции" сотрудники органов внутренних дел применили табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Один из полицейских при задержании злоумышленника получил резаные раны руки, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личность нападавшего установлена – это 18-летний житель Карабулака.
"Собранный материал по данному факту для принятия процессуального решения направлен в следственные органы", - уточняет МВД.
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