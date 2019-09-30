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РИА Новости

ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве

13:09 30.09.2019 (обновлено: 15:50 30.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы.
Предложение поддержали 77 членов ассамблеи, 33 высказались против.
Как сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, дебаты пройдут 3 октября в 15:30 (16:30 мск).
Дискуссия пройдет в формате, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.
Предложение внесла политгруппа "Альянс либералов и демократов за Европу", представители которой изначально настаивали на дискуссии с подготовкой доклада и резолюции.
Как заявил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вынесение вопроса митингов на обсуждение в ПАСЕ — это попытка задействовать площадку для вмешательства во внутренние дела страны-члена, что недопустимо.
"Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны", — заявил депутат.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.
Здание Совета Европы
Вчера, 12:50РИА Новости
В Совфеде осудили решение бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве
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Московская городская думаМоскваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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Пусть разбираются с протестами во Франции. В Россию им не чего соваться.
30 сентября, 13:29
Вячеслав Гаджиев
97200014
Дебаты в ПАСЕ по вопросу митингов в рамках кампании по выборам депутатов Мосгордумы.. Одному мне это кажется феерическим бредом?
30 сентября, 13:42
ssidorjan1919
8873005
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