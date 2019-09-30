ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве

СТРАСБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы.

Предложение поддержали 77 членов ассамблеи, 33 высказались против.

Как сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, дебаты пройдут 3 октября в 15:30 (16:30 мск).

Дискуссия пройдет в формате, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.

Предложение внесла политгруппа "Альянс либералов и демократов за Европу", представители которой изначально настаивали на дискуссии с подготовкой доклада и резолюции.

Как заявил член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вынесение вопроса митингов на обсуждение в ПАСЕ — это попытка задействовать площадку для вмешательства во внутренние дела страны-члена, что недопустимо.

"Рассчитываем на беспристрастные оценки московских событий при учете официальной позиции нашей страны", — заявил депутат.