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РИА Новости

Премьер Украины хочет согласовать текст меморандума с МВФ на собрании в США

13:00 30.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Текст меморандума по новой трехлетней программе кредитования МВФ для Украины может быть согласован в Вашингтоне на ежегодном осеннем собрании стран-участниц фонда, заявил в понедельник украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетила Киев в период 12-26 сентября для проведения обсуждений в рамках консультаций с Украиной. По итогам работы миссии, было заявлено, что МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели.
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"Через несколько недель наша группа министров с обратным визитом поедет в офис МВФ для того, чтобы продолжить переговоры по меморандуму... Возможно, на этой встрече мы договоримся о тексте меморандума", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник.
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