Премьер Украины хочет согласовать текст меморандума с МВФ на собрании в США

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Текст меморандума по новой трехлетней программе кредитования МВФ для Украины может быть согласован в Вашингтоне на ежегодном осеннем собрании стран-участниц фонда, заявил в понедельник украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетила Киев в период 12-26 сентября для проведения обсуждений в рамках консультаций с Украиной. По итогам работы миссии, было заявлено, что МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели.