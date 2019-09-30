В России собрали около $300 тысяч на восстановление школы в Дамаске

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Около 300 тысяч долларов было собрано россиянами на восстановление сирийской школы в районе Дамаска Барза, которая была сильно разрушена из-за обстрелов боевиков и вновь открыта 23 сентября, сообщил в понедельник исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах Ермоген (Корчуков) по итогам поездки российской делегации в Сирию.

Члены делегации межрелигиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, созданной в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, побывали с 21 по 25 сентября в Сирии с гуманитарной миссией. В рабочую группу входят представители основных христианских и мусульманских конфессий России.

В ходе визита 23 сентября религиозные деятели из России открыли в Дамаске школу, восстановленную на пожертвования верующих. Денежные средства собирала межрелигиозная рабочая группа.

"Порядка 300 тысяч долларов было собрано – такая сумма, если так усреднить", - сказал член рабочей группы, иеромонах Ермоген (Корчуков) на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что пятиэтажная школа рассчитана на 1,2 тысячи детей, на ее территории также располагается спортплощадка.

Церемония открытия школы в районе Барза в прошлый понедельник началась с минуты молчания в память о всех погибших в годы войны в Сирии. В мероприятии участвовали представители сирийских властей и местного мусульманского и христианского духовенства, посол РФ в Сирии Александр Ефимов, члены делегации межрелигиозной рабочей группы, которые приехали из России: представители Русской православной церкви, Римско-католической церкви, христиан-евангелистов, адвентистов, мусульман различных регионов страны, администрации президента РФ, а также члены Императорского православного палестинского общества.