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РИА Новости

В МИД оценили визит Мадуро в Россию

12:40 30.09.2019 (обновлено: 12:49 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прошел позитивно, обсуждались в том числе вопросы военно-технического сотрудничества и гуманитарной помощи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На прошлой неделе в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Визит прошел на очень позитивной ноте, и я думаю, что венесуэльские коллеги и руководство этой страны убедились в том, что Россия твердо стоит на позиции поддержки здравого смысла и поддержки тех усилий, которые президент Мадуро и его правительство предпринимают по разным направлениям, включая диалог со здравомыслящей оппозицией", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Он отметил, что Россия "комплексно работает на нормализацию всей ситуации с венесуэльскими коллегами по разным направлениям". "Отлажен диалог, и мы продолжаем реализовывать проекты, которые, по большому счету, к внутренней ситуации в этой стране если имеют отношение, то сугубо опосредованное. Это взаимовыгодная работа", - подчеркнул Рябков.
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"Затрагивались все аспекты нашей совместной работы, все без исключения. Это был очень глубокий и комплексный разговор по российско-венесуэльскому стратегическому партнерству", - заявил он, отвечая на вопрос о том, затрагивался ли аспект военно-технического сотрудничества в ходе переговоров.
Говоря о гуманитарной помощи со стороны России Рябков отметил, что "мы это уже делали неоднократно". "Мы работаем и по продуктам питания, по поставкам туда, мы работаем по фармацевтике, по вакцинам, в общем, есть целый пласт сюжетов, который касается именно этого направления", - добавил он.
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