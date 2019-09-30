В МИД оценили визит Мадуро в Россию

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прошел позитивно, обсуждались в том числе вопросы военно-технического сотрудничества и гуманитарной помощи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На прошлой неделе в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Визит прошел на очень позитивной ноте, и я думаю, что венесуэльские коллеги и руководство этой страны убедились в том, что Россия твердо стоит на позиции поддержки здравого смысла и поддержки тех усилий, которые президент Мадуро и его правительство предпринимают по разным направлениям, включая диалог со здравомыслящей оппозицией", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что Россия "комплексно работает на нормализацию всей ситуации с венесуэльскими коллегами по разным направлениям". "Отлажен диалог, и мы продолжаем реализовывать проекты, которые, по большому счету, к внутренней ситуации в этой стране если имеют отношение, то сугубо опосредованное. Это взаимовыгодная работа", - подчеркнул Рябков.

"Затрагивались все аспекты нашей совместной работы, все без исключения. Это был очень глубокий и комплексный разговор по российско-венесуэльскому стратегическому партнерству", - заявил он, отвечая на вопрос о том, затрагивался ли аспект военно-технического сотрудничества в ходе переговоров.