Силовики 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали о 115 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.

"За период с 23 по 29 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 130 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК.