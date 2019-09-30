Силовики 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали о 115 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.
"За период с 23 по 29 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 130 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 280 мин и снарядов. В результате обстрелов повреждено около 20 домов.