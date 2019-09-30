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РИА Новости

Суд продлил домашний арест фигуранту дела о беспорядках в Москве

12:35 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фомину меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 8 января 2020 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.
До этого следователь, обосновывая необходимость продлить обвиняемому меру пресечения, отмечал, что Фомин может скрыться от правосудия или уничтожить доказательства по делу. Как отмечал делегат СК, за грядущие три месяца они намерены в полном объеме установить роль молодого человека в преступлении. Прокурор данное ходатайство поддержал.
В начале августа Басманный суд Москвы арестовал Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Следствием было установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве 27 июля, игнорируя законные требования представителей власти, направлял действия других лиц.
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Через месяц следователи обратились в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Как указывал СК РФ, была учтена его "роль в совершенном преступлении".
В ходе заседаний молодой человек сообщал, что работает программистом и является индивидуальным предпринимателем. Свою вину он не признает.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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