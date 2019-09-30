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РИА Новости

Глава Суверенного совета Судана посетит Россию в октябре, сообщили СМИ

12:00 30.09.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкСудан
Судан
© РИА Новости / Салих Башир
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Судан. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 24 октября, сообщает суданская газета "Ат-Таяр" со ссылкой на заявление члена Суверенного совета Шамс ад-Дина аль-Каббаши.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что аль-Бурхан приглашен на саммит Россия-Африка. "Глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан совершит визит в Россию 24 октября по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил аль-Каббаши. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости заявил, что в графике главы российского государства пока нет встречи с аль-Бурханом.
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Кроме того, аль-Каббаши добавил, что аль-Бурхан в начале октября посетит ОАЭ в рамках визита, направленного на укрепление двусторонних отношений.
В конце августа глава Переходного военного совета аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
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