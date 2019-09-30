Глава Суверенного совета Судана посетит Россию в октябре, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 24 октября, сообщает суданская газета Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 24 октября, сообщает суданская газета "Ат-Таяр" со ссылкой на заявление члена Суверенного совета Шамс ад-Дина аль-Каббаши.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что аль-Бурхан приглашен на саммит Россия-Африка. "Глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан совершит визит в Россию 24 октября по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил аль-Каббаши. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости заявил, что в графике главы российского государства пока нет встречи с аль-Бурханом.

Кроме того, аль-Каббаши добавил, что аль-Бурхан в начале октября посетит ОАЭ в рамках визита, направленного на укрепление двусторонних отношений.

В конце августа глава Переходного военного совета аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).