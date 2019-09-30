Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии

"Турция всегда считалась верным партнером НАТО, но внезапно, например, по вопросу Сирии она обнаружила, что больше невозможно следовать за США, потому что их роли и лидерства там не было, не было никакого либерального порядка, наоборот, был подъем протекционизма, и поэтому в Сирии Турция с самого начала стала свидетелем политики абстрагирования, ухода", - заявил Ялчын на открытии XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".