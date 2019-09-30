Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. США перестали играть какую-либо роль в Сирии и утратили лидерство в этой стране, поэтому Турция перестала полностью следовать за американскими партнёрами, выбрав краткосрочные тактические партнёрства в регионе вместо долгосрочных, заявил директор программы стратегических исследований SETA Хасан Басри Ялчын.
"Турция всегда считалась верным партнером НАТО, но внезапно, например, по вопросу Сирии она обнаружила, что больше невозможно следовать за США, потому что их роли и лидерства там не было, не было никакого либерального порядка, наоборот, был подъем протекционизма, и поэтому в Сирии Турция с самого начала стала свидетелем политики абстрагирования, ухода", - заявил Ялчын на открытии XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".
Поэтому, отметил эксперт, когда появился выбор присоединиться к тем или иным альянсам, Турция выбрала краткосрочные альянсы, не стратегические, а скорее тактические.
"Например, в каких-то городах Сирии Турция выступает союзником России, а в других городах - ведёт переговоры с США", - сказал Ялчын.
Он подчеркнул, что США больше не играют в мире ту роль, которую они играли раньше. "Если и произошли какие-то изменения в мировой политике, то это самая значительная причина всех трансформаций", - отметил турецкий эксперт.
"Таким образом и образуется новая многополярная система, схожая с тем, что было до Второй мировой войны, то есть подъем протекционизма, радикализации и упадок либерализма", - заключил спикер.
XVI Ежегодное заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи.