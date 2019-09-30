Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T11:54Z
https://ria.ru/20190930/1559270209.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/49/1555934968_0:0:2953:1662_1036x0_80_0_0_75eaab8cd0c0d8561a1114234f8cf80b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии

11:54 30.09.2019
1797
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. США перестали играть какую-либо роль в Сирии и утратили лидерство в этой стране, поэтому Турция перестала полностью следовать за американскими партнёрами, выбрав краткосрочные тактические партнёрства в регионе вместо долгосрочных, заявил директор программы стратегических исследований SETA Хасан Басри Ялчын.
"Турция всегда считалась верным партнером НАТО, но внезапно, например, по вопросу Сирии она обнаружила, что больше невозможно следовать за США, потому что их роли и лидерства там не было, не было никакого либерального порядка, наоборот, был подъем протекционизма, и поэтому в Сирии Турция с самого начала стала свидетелем политики абстрагирования, ухода", - заявил Ялчын на открытии XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай".
Поэтому, отметил эксперт, когда появился выбор присоединиться к тем или иным альянсам, Турция выбрала краткосрочные альянсы, не стратегические, а скорее тактические.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
28 сентября, 20:28Война в Сирии
Лидер турецкой оппозиции призвал к прямому диалогу Анкары и Дамаска
"Например, в каких-то городах Сирии Турция выступает союзником России, а в других городах - ведёт переговоры с США", - сказал Ялчын.
Он подчеркнул, что США больше не играют в мире ту роль, которую они играли раньше. "Если и произошли какие-то изменения в мировой политике, то это самая значительная причина всех трансформаций", - отметил турецкий эксперт.
"Таким образом и образуется новая многополярная система, схожая с тем, что было до Второй мировой войны, то есть подъем протекционизма, радикализации и упадок либерализма", - заключил спикер.
XVI Ежегодное заседание клуба "Валдай" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1542001
Обсудить 2
Война в СирииНАТОТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную причину публикации разговора Трампа и Зеленского
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Флаги у Киевской городской администрации
ДНР призвала Украину перестать придумывать отговорки по "Минску-2"
Лента
новостей
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
Америка готовит для Китая страшную кару
Вертолет ВВС Турции
Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Косачев прокомментировал идею о переносе штаб-квартиры ООН из США
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Американские доллары
Доллару вынесли приговор к 2020 году
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
Лента новостейМолния