В МИД назвали возможную причину публикации разговора Трампа и Зеленского

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что скандал с публикацией разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я отмечаю для себя, что публикация записи этого разговора совпала с неделей высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН, совпала с контактами резидентов США и Украины в Нью-Йорке. Я думаю, что каких-то оценок или взглядов со стороны на это совершенно не нужно для того, чтобы понять, что вся ситуация целиком и полностью относится к взаимоотношениям Вашингтона и Киева", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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По его словам, расследование спецпрокурора Мюллера "не получило того эффекта, на который рассчитывали определенные круги, причем не только в США, но и в некоторых других столицах".
"Мы всегда понимали, что именно так это и произойдет, потому что "накопать" что-то с точки зрения подкрепления этих абсолютно безумных и бездарных обвинений России во вмешательстве в американские внутренние процессы просто было невозможно. По объективным причинам этого просто не существовало и не могло существовать. Тогда, как мне показалось, возникла идея попробовать где-то еще поискать уязвимые места. Ну вот мы видим, что видим. Это все отражение очень, на мой взгляд, нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Белый дом ранее опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.