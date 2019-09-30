Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T12:16Z
https://ria.ru/20190930/1559270137.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_161:0:2901:1541_1036x0_80_0_0_9b2eb867391721b08569526b170c4f57.jpg
РИА Новости

В МИД назвали возможную причину публикации разговора Трампа и Зеленского

11:52 30.09.2019 (обновлено: 12:16 30.09.2019)
996
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что скандал с публикацией разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я отмечаю для себя, что публикация записи этого разговора совпала с неделей высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН, совпала с контактами резидентов США и Украины в Нью-Йорке. Я думаю, что каких-то оценок или взглядов со стороны на это совершенно не нужно для того, чтобы понять, что вся ситуация целиком и полностью относится к взаимоотношениям Вашингтона и Киева", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
29 сентября, 19:52РИА Новости
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
По его словам, расследование спецпрокурора Мюллера "не получило того эффекта, на который рассчитывали определенные круги, причем не только в США, но и в некоторых других столицах".
"Мы всегда понимали, что именно так это и произойдет, потому что "накопать" что-то с точки зрения подкрепления этих абсолютно безумных и бездарных обвинений России во вмешательстве в американские внутренние процессы просто было невозможно. По объективным причинам этого просто не существовало и не могло существовать. Тогда, как мне показалось, возникла идея попробовать где-то еще поискать уязвимые места. Ну вот мы видим, что видим. Это все отражение очень, на мой взгляд, нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
Белый дом ранее опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский
29 сентября, 12:04РИА Новости
На Украине требуют опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным
2121100
Обсудить 0
Сергей РябковДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги у Киевской городской администрации
ДНР призвала Украину перестать придумывать отговорки по "Минску-2"
РИА
Новости
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Помощник Зеленского сообщил о подготовке визита президента в США
Посольство США в Москве
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
Лента
новостей
Здание Совета Европы
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Косачев прокомментировал идею о переносе штаб-квартиры ООН из США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил последствия отказа Зеленского от расследования "дела Байдена"
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Донбасс
Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу в Минске
Здание правительства Украины в Киеве
Правительство Украины хочет добиться пересмотра договора об ассоциации с ЕС
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Владимир Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. 30 сентября 2019
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Момент удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
Лента новостейМолния