В МИД назвали возможную причину публикации разговора Трампа и Зеленского

"Мы всегда понимали, что именно так это и произойдет, потому что "накопать" что-то с точки зрения подкрепления этих абсолютно безумных и бездарных обвинений России во вмешательстве в американские внутренние процессы просто было невозможно. По объективным причинам этого просто не существовало и не могло существовать. Тогда, как мне показалось, возникла идея попробовать где-то еще поискать уязвимые места. Ну вот мы видим, что видим. Это все отражение очень, на мой взгляд, нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.