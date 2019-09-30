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РИА Новости
Теплоснабжение

"Квадра" выплатит штрафы за задержку ввода энергоблоков в рассрочку

11:41 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Энергокомпания "Квадра" согласовала с "Советом рынка" (регулятор энергорынков) схему рассрочки выплаты штрафов за задержку вводов новых энергоблоков на Алексинской и Воронежской ТЭЦ-1, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания наблюдательного совета ассоциации.
Компания строила энергоблоки по договорам поставки мощности (ДПМ-проекты), гарантирующим возврат инвестиций за счет оптового энергорынка, но задерживает ввод блоков ТЭЦ в эксплуатацию, за что полагаются штрафы. В соответствии со схемой рассрочки, "Квадра" будет направлять потребителям первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) выплаты ежемесячно, с марта 2020 года до конца 2025 года, общая сумма может превысить 1,3 миллиарда рублей, поясняет издание.
По Алексинской ТЭЦ-1, новый энергоблок которой был запущен в феврале, штрафы будут начисляться за период с октября 2018 года по январь 2019 года. По Воронежской ТЭЦ-1, которая, как уточнили в "Квадре", будет запущена в конце этого года, штрафы спишут за период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года. Однако в графике выплат под Воронежскую ТЭЦ также зарезервированы транши и за октябрь 2019 года - февраль 2020 года, вероятно, на случай новых задержек, пишет газета.
На заседании набсовета энергокомпания сообщила о недостатке средств для реализации инвестпрограмм в объеме более 5,6 миллиарда рублей, задолженности за электроэнергию (более 2 миллиардов рублей), и рисках досрочного истребования кредитов банками в связи с неисполнением ковенант. Текущее соотношение долг/EBITDA "Квадры" - 4,2. Также компания отметила, что завершила строительство Воронежской ТЭЦ-1 на 90%, общий объем вложений составил 15 миллиардов рублей. По оценке "Совета рынка", энергоблок может быть введен в начале 2020 года.
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Как пояснили в ассоциации, решение о рассрочке объясняется тем, что компания уже платила значительные штрафы за просрочку вводов объектов по ДПМ-проектам. Учитывая ее "непростое финансовое состояние", выплата без рассрочки могла ухудшить показатели ниже пороговых значений, согласованных с кредиторами, что могло привести к остановке строительства Воронежской ТЭЦ, а также повлияло бы на возможности "Квадры" без аварий пройти осенне-зимний период 2019-2020 годов, добавили в ассоциации.
Аналитики полагают, что такая схема создает прецедент и по сути является беспроцентным кредитом со стороны энергорынка, отмечает издание.
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