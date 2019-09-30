В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 423 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 317 человек (женщин – 95, детей – 162), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 106 человек (женщин – 332, детей – 564)", - говорится в бюллетене.

Добавляется, что в места постоянного проживания возвратились 336 граждан Сирии.

Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, электростанция и медпункт. Инженерные подразделения ВС Сирии разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.