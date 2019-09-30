Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении безопасности

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, подчеркнув, что Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении национальной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Абхазия Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника – Дня Победы и Независимости... Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", - говорится в сообщении.