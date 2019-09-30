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РИА Новости

Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении безопасности

10:06 30.09.2019 (обновлено: 10:11 30.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии
© Sputnik
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Рауля Хаджимбу с Днем Победы и Независимости республики, подчеркнув, что Россия продолжит помогать Абхазии в обеспечении национальной безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Абхазия Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника – Дня Победы и Независимости... Путин подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", - говорится в сообщении.
Лидер РФ также отметил динамичное развитие отношений между двумя странами на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.
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