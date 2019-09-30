Медведев освободил Вовка от должности замглавы Росморречфлота

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Виктора Вовка от должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабмина.
"Освободить Вовка Виктора Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", - говорится в документе.
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По данным сайта Росморречфлота, Вовк работал в ведомстве с мая 2010 года, пост замруководителя занимал с декабря 2010 года.