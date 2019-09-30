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РИА Новости

Правительство Украины намерено подписать новую программу с МВФ в декабре

09:47 30.09.2019
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает на подписание новой трехлетней программы с МВФ в декабре, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Миссия МВФ посетила Киев в период 12-26 сентября для проведения обсуждений в рамках консультаций с Украиной. По итогам работы миссии, было заявлено, что МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели. Однако в заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики Украины.
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"Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - заявил Гончарук в своем видеоблоге, опубликованном на странице в Facebook.
По его словам, через "пару недель несколько ключевых министров поедут в США в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры". "Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - отметил премьер.
В декабре 2018 года фонд утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составлял 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависело от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Деньги Киеву так и не поступили, начались переговоры о новой программе.
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