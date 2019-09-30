Правительство Украины намерено подписать новую программу с МВФ в декабре

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины рассчитывает на подписание новой трехлетней программы с МВФ в декабре, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Миссия МВФ посетила Киев в период 12-26 сентября для проведения обсуждений в рамках консультаций с Украиной. По итогам работы миссии, было заявлено, что МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели. Однако в заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики Украины.

"Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - заявил Гончарук в своем видеоблоге, опубликованном на странице в Facebook

По его словам, через "пару недель несколько ключевых министров поедут в США в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры". "Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - отметил премьер.