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РИА Новости

Апелляционный суд Армении оставил под арестом экс-главу Минфина

09:32 30.09.2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван. Архивное фото
Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на город Ереван. Архивное фото. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил в понедельник под арестом бывшего министра финансов, экс-главу комитета по госдоходам Гагика Хачатряна, обвиняемого в растрате в особо крупных размерах, сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян.
"Апелляционный суд отклонил нашу апелляционную жалобу на арест Хачатряна", - сказал адвокат, выразив мнение, что судья "не смог противостоять оказываемому на него давлению".
По словам Саркисяна, защита не надеется на внутригосударственные судебные инстанции и будет вынуждена перенести вопрос в международные инстанции. "К сожалению, это решение создаст серьезные проблемы в Европейском суде", - отметил адвокат.
Хачатрян был задержан Службой национальной безопасности 27 августа по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия, и растрате имущества в особо крупных размерах. Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте. Ходатайство было удовлетворено. Это решение позднее было обжаловано адвокатами.
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Ранее Саркисян заявил журналистам, что его подзащитный не согласен с обвинением, а решение суда первой инстанции об аресте было неправомочным. Тем не менее, по его словам, "на депозитный счет соответствующего госоргана были перечислены суммы, указанные в обвинении по конкретным статьям". Он уточнил, что речь в обвинении в целом идет о 226 миллионах драмах, эквивалентных 475 тысячам долларов. Тем самым, по словам адвоката, если обвинение будет обосновано, есть гарантии, что суммы ущерба будут возмещены.
Хачатрян занимал ранее высокие должности в фискальных органах. Был министром финансов в 2014-2016 годах.
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