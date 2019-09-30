В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос" сообщили, что в понедельник жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и температурой до 14 градусов тепла. По области температура поднимется до 10-15 градусов тепла. Там добавили, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 метра в секунду.
30 мая 2017, 21:45РИА НовостиУровни опасности погоды
"Период предупреждения с 09.00 30 сентября до 09.00 02 октября", - говорится в сообщении.