В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос" сообщили, что в понедельник жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и температурой до 14 градусов тепла. По области температура поднимется до 10-15 градусов тепла. Там добавили, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 метра в секунду.