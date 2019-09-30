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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

08:15 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос" сообщили, что в понедельник жителей Москвы ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и температурой до 14 градусов тепла. По области температура поднимется до 10-15 градусов тепла. Там добавили, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 метра в секунду.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45РИА Новости
Уровни опасности погоды
"Период предупреждения с 09.00 30 сентября до 09.00 02 октября", - говорится в сообщении.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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