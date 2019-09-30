Минкультуры выложит в открытом доступе данные о тратах на господдержку кино

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство культуры России и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, об этом их руководители сказали газете " Министерство культуры России и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, об этом их руководители сказали газете " Коммерсант ".

"В новой системе доступными будут данные не только сборов. Мы покажем все проекты, которые сняты на государственные деньги, откроем все суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом", - заявил изданию министр культуры России Владимир Мединский.

"Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем", - добавил он.

Система будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, пишет газета со ссылкой на Мединского и главу Фонда кино Вячеслава Тельнова.

"Коммерсант" уточнил, что ознакомился с представленными в базе данными, и там уже есть информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Согласно публикации, база будет запущена в середине октября. Как сообщил газете Тельнов, в проект вложили около 3 миллионов рублей, он реализуется силами штатных сотрудников фонда.

По словам Мединского, министерство культуры и Фонд кино относились к возврату денег "недостаточно ответственно".