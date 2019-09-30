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РИА Новости
Культура

Минкультуры выложит в открытом доступе данные о тратах на господдержку кино

04:10 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство культуры России и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, об этом их руководители сказали газете "Коммерсант".
"В новой системе доступными будут данные не только сборов. Мы покажем все проекты, которые сняты на государственные деньги, откроем все суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом", - заявил изданию министр культуры России Владимир Мединский.
"Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем", - добавил он.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
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Система будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, пишет газета со ссылкой на Мединского и главу Фонда кино Вячеслава Тельнова.
"Коммерсант" уточнил, что ознакомился с представленными в базе данными, и там уже есть информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Согласно публикации, база будет запущена в середине октября. Как сообщил газете Тельнов, в проект вложили около 3 миллионов рублей, он реализуется силами штатных сотрудников фонда.
По словам Мединского, министерство культуры и Фонд кино относились к возврату денег "недостаточно ответственно".
"Мы эту практику меняем коренным образом", - заверил министр.
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссия
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