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РИА Новости

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали

02:30 30.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен – РИА Новости. Пожар в верхних помещениях горящей у южных Курил плавбазы "Петр Житников" локализован, горение еще может продолжаться в кладовой, сообщили понедельник РИА Новости в спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".
"В верхних помещениях плавбазы пожар локализован, в консервном цехе возгорания и задымленности также не наблюдаются. Спасатели охлаждают судовую кладовую, чтобы после обеда провести там разведку", - рассказал собеседник.
По словам дежурного спасцентра, аварийная группа также откачивает воду, которая скопилась во время охлаждения смежных переборок.
Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар.
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