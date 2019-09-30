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РИА Новости
Культура

Пальто из апельсина и сумки из покрышек. Берегите природу, не покупайте!

08:00 30.09.2019
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© AP Photo / Elaine ThompsonХудожественная инсталляция в Сиэтле, чтобы привлечь внимание к текстильным отходам
Художественная инсталляция в Сиэтле, чтобы привлечь внимание к текстильным отходам
© AP Photo / Elaine Thompson
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мэган Виртанен. Задолго до разгромных речей Греты Тунберг в ООН производители одежды озаботились воплощением в жизнь утопических идей экологов. Как дизайнеры вдохновляются содержимым мусорного бака — в материале РИА Новости.
Что делать с присохшей к тротуару жвачкой и в чем ее ценность? Вопрос кажется странным: отковырять силами работников городского муниципалитета да выбросить, а уж ценности у такого бросового материала и подавно быть не может.
Еще двадцать лет назад подобный подход был бы нормальным, но сейчас шведские дети так поступать не велят.
Амстердамская компания Gundrop рассматривает жвачку как ценнейший ресурс, ведь ее можно переработать в синтетический каучук — и из каждого килограмма отходов сделать четыре пары отличных кроссовок Gumshoe.
© GumdropКроссовки Gumshoe
Кроссовки Gumshoe
© Gumdrop
Кроссовки Gumshoe
"Мусор — это наше новое сырье, в городе его можно достать совершенно бесплатно", — говорит шведка Йоханна Тернквист, делающая платья и аксессуары из пластиковой упаковки, фольги, пакетов от макарон и кофе.
С ней согласился бы и отечественный бренд Polyarus, закупающий в шиномонтажных мастерских старые автомобильные камеры — из них после переделки получаются отличные сумки.
© Фото : аккаунт Johanna Törnqvist в FacebookПлатье, сделанное дизайнером Йоханной Тернквист, на выставке в Rian design museum
Выставка в Rian design museum
© Фото : аккаунт Johanna Törnqvist в Facebook
Платье, сделанное дизайнером Йоханной Тернквист, на выставке в Rian design museum
Раньше можно было посмеяться над советами из журнала "Наука и жизнь" в духе "не спешите выбрасывать прохудившиеся носки", но в наши дни все изменилось. Ролики на YouTube "бери и делай" собирают миллионы просмотров, а востребованность и актуальность такого тренда заставляет дизайнеров тщательнее присмотреться к обрезкам, остаткам и отходам.
Даже текстильные гиганты Юго-Восточной Азии озабочены переработкой: сырьем для новых тканей служат пустые пластиковые бутылки, алюминиевые банки и использованные соломинки для коктейлей. Фраза "ткань, сделанная из пластиковых бутылок", может, звучит и не слишком приятно, но наряды из нее получаются прекрасные, что и доказала Эмма Уотсон, в 2016 году появившись на красной дорожке бала Института костюма МЕТ Гала в платье Calvin Klein именно из такой ткани. Впрочем, Кляйна на несколько лет опередили дизайнеры Max Mara, представившие коллекцию из переработанного пластика еще в 2013-м.
© AFP 2019 / Getty Images/Larry BusaccaЭмма Уотсон на красной дорожке Met Gala 2016 в платье, сделанном из переработанных пластиковых бутылок
Эмма Уотсон на красной дорожке Met Gala 2016 в платье, которое сделано из переработанных пластиковых бутылок
© AFP 2019 / Getty Images/Larry Busacca
Эмма Уотсон на красной дорожке Met Gala 2016 в платье, сделанном из переработанных пластиковых бутылок
По всему миру производители одежды так или иначе пытаются "выцедить нужное из неподходящего". Бразильцы Melissa делают изящные туфли из переработанного пластика, британцы Worn Again — спортивную обувь из старых автомобильных ковриков и мужских костюмов, финны Pure Waste превращают фабричные обрезки ниток в новую пряжу, H&M гордо представляют ткани из апельсиновой и ананасной кожуры и отделку из переработанного стекла. Изношенные джинсы, полетевшие в ящики для сбора старой одежды, получают новую жизнь в виде сумок или пальто.
© Страница H&M в FacebookКоллекция H&M Fall Conscious 2019, выполненная из материалов, полученных из экологичных источников
Коллекция H&M Fall Conscious 2019, выполненная из материалов, полученных из экологичных источников
© Страница H&M в Facebook
Коллекция H&M Fall Conscious 2019, выполненная из материалов, полученных из экологичных источников
То, что еще в 1980-е казалось признаком безнадежной бедности, в наши дни — символ не только состоятельности, но и прогрессивности. Вещи из переработанных материалов часто стоят намного больше, чем новинки из магазинов "быстрой моды". Этичность становится новым люксом, покупатели готовы доплачивать за экологичность, эффективно обменивая деньги на очистку совести. Пока что немногие люксовые марки готовы делать вещи из отходов: даже Вивьен Вествуд, известная сторонница борцов с загрязнением планеты, предпочитает более привычные ткани. Только Стелла Маккартни неуклонно следует этичной стратегии во всем, в том числе и в выборе материалов для коллекций.
© AFP 2019 / Patrick KovarikПоказ коллекции одежды Стеллы Маккартни
Показ коллекции одежды Стеллы Маккартни
© AFP 2019 / Patrick Kovarik
Показ коллекции одежды Стеллы Маккартни
Парадокс в том, что, хотя основная идея осознанного потребления — покупать меньше и тем самым сократить вред планете, производители модных товаров предлагают нам просто покупать другие вещи, более "этичные, экологичные и из переработанных материалов", но в том же количестве. Есть некая справедливость в утверждениях, что в наши дни "экошик" превращается в "эконарциссизм". Если раньше можно было мериться с подругой ценой модной сумки, то теперь — не только ее ценой, но и безвредностью для окружающей среды. Впрочем, идея конкуренции на почве того, кто тут осознаннее и этичнее всех потребляет, далеко не худшая из возможных. По крайней мере, это может сделать будущее нашей планеты чуть лучше.
Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год
21 сентября, 08:00Культура
Женщины-кошки. Любить или ненавидеть леопардовый принт?
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КультураСтиль жизниЭмма УотсонВивьен ВествудСтелла МаккартниYouTubeООН
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