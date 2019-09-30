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РИА Новости

Международный дискуссионный клуб "Валдай"

02:12 30.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". 19 октября 2017
 Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" – дискуссионная площадка, где периодически проводятся собрания известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 стран мира. Среди них – выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.
С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем.
Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.
В 2011 году с целью расширения деятельности клуба и организации новых направлений его работы – научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности, региональных и тематических программ была создана некоммерческая организация Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". В 2014 году Фонд клуба "Валдай" полностью принял на себя управление всеми проектами Клуба.
Учредителями Фонда являются Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам" (РСМД), Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).
В 2017 году состоялась первая церемония награждения премией клуба "Валдай", которая вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике.
В 2018 году в Сочи с 15 по 18 октября прошло юбилейное XV заседание Валдайского клуба. Предметом дискуссии стала тема "Россия: программа на XXI век". Были рассмотрены политические и социально-экономические перспективы страны, общественное и культурное развитие. В заседании клуба приняли участие более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, а также президент России Владимир Путин. В рамках мероприятия прошла вторая церемония награждения премией клуба "Валдай".
XVI заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Заря Востока и мировое политическое устройство" пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября 2019 года.
Ключевыми станут вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, как меняется мир, в котором растет роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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