Международный дискуссионный клуб "Валдай" – дискуссионная площадка, где периодически проводятся собрания известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.

Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 стран мира. Среди них – выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.

С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.

В 2011 году с целью расширения деятельности клуба и организации новых направлений его работы – научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности, региональных и тематических программ была создана некоммерческая организация Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". В 2014 году Фонд клуба "Валдай" полностью принял на себя управление всеми проектами Клуба.

Учредителями Фонда являются Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам" (РСМД), Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В 2017 году состоялась первая церемония награждения премией клуба "Валдай", которая вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике.

XVI заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Заря Востока и мировое политическое устройство" пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября 2019 года.

Ключевыми станут вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, как меняется мир, в котором растет роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план.