Международный дискуссионный клуб "Валдай" – дискуссионная площадка, где периодически проводятся собрания известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 стран мира. Среди них – выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.
С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем.
Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.
В 2011 году с целью расширения деятельности клуба и организации новых направлений его работы – научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности, региональных и тематических программ была создана некоммерческая организация Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". В 2014 году Фонд клуба "Валдай" полностью принял на себя управление всеми проектами Клуба.
Учредителями Фонда являются Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам" (РСМД), Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).
В 2017 году состоялась первая церемония награждения премией клуба "Валдай", которая вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике.
В 2018 году в Сочи с 15 по 18 октября прошло юбилейное XV заседание Валдайского клуба. Предметом дискуссии стала тема "Россия: программа на XXI век". Были рассмотрены политические и социально-экономические перспективы страны, общественное и культурное развитие. В заседании клуба приняли участие более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, а также президент России Владимир Путин. В рамках мероприятия прошла вторая церемония награждения премией клуба "Валдай".
XVI заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Заря Востока и мировое политическое устройство" пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября 2019 года.
Ключевыми станут вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, как меняется мир, в котором растет роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников