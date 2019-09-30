Ежегодные заседания дискуссионного клуба "Валдай"

Тематика конференции существенно расширилась по сравнению с предыдущими годами: эксперты говорили о политике, экономике, культуре, медиакоммуникациях, фундаментальной науке. Участники заседания проанализировали, насколько часто и в каких формах может применяться военная сила в предстоящие десятилетия, насколько вероятна "большая" война, обсудили роль дипломатии, коммуникаций и экономической взаимозависимости в современном мире. Завершило конференцию пленарное заседание "Вместе против угроз: преодолеть рознь во имя всеобщего прогресса".