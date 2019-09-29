Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США

ТЕГЕРАН, 29 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейскую ядерную державу в неспособности противостоять США.

"В Европе, когда мы говорим с президентом одной страны - постоянным членом Совбеза ООН, у которой есть ядерная бомба, - он нам отвечает, что без разрешения (президента США Дональда) Трампа не может сделать дело", - сказал министр, чьи слова были опубликованы иранским МИД.

Он не указал, о какой стране идет речь, однако в последнее время Иран вел активный диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ядерной сделке и уже упрекал Париж за обращения к США "за разрешением" по реализации обязательств, которые Франция взяла на себя в рамках соглашения. Кроме того, Франция является ядерной державой и одним из постоянных членов Совбеза ООН.

Выступая во Франкфурте, министр также указал, что европейские страны сблизились в последнее время с США, потому что не смогли противостоять Штатам и пытаются таким образом "сохранить остатки своей репутации".