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РИА Новости

Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США

21:48 29.09.2019 (обновлено: 04:42 30.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейскую ядерную державу в неспособности противостоять США.
"В Европе, когда мы говорим с президентом одной страны - постоянным членом Совбеза ООН, у которой есть ядерная бомба, - он нам отвечает, что без разрешения (президента США Дональда) Трампа не может сделать дело", - сказал министр, чьи слова были опубликованы иранским МИД.
Он не указал, о какой стране идет речь, однако в последнее время Иран вел активный диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном по ядерной сделке и уже упрекал Париж за обращения к США "за разрешением" по реализации обязательств, которые Франция взяла на себя в рамках соглашения. Кроме того, Франция является ядерной державой и одним из постоянных членов Совбеза ООН.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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Выступая во Франкфурте, министр также указал, что европейские страны сблизились в последнее время с США, потому что не смогли противостоять Штатам и пытаются таким образом "сохранить остатки своей репутации".
"Европа уже пять месяцев пытается предоставить Ирану ссуду, эквивалентную продаже иранской нефти, чтобы Иран остался в Совместном всеобъемлющем плане действий, однако не смогла проделать и малейшей работы", - добавил министр, объяснив это тем, что у европейцев "нет разрешения от своего хозяина потратиться на свою собственную безопасность из своих собственных денег".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 19:47РИА Новости
Зариф назвал условия для переговоров с США
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Обсудить 3
Мохаммад Джавад ЗарифСовет Безопасности ООНФранцияООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ирану надо тоже обнародовать переговоры с европейскими лидерами. Сразу увидим у кого есть суверенитет. А кто без Трампа и шагу ступить не может.
29 сентября, 23:57
РСРоман Славянский
921000
А разве у какой-то из стран членов НАТО есть суверенитет?
30 сентября, 00:20
Fox Bold
1100000
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