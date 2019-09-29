В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Озеряновка в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, погиб ополченец, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции ДНР.

"В 18.10 (мск) боевики из 53-й бригады ВС Украины произвели обстрел из миномётов, автоматических гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов населенного пункта Озеряновка. С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей поселка, оказывая помощь по их укрытию в безопасном месте от внезапно начавшегося обстрела", - сказал представитель Народной милиции.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.