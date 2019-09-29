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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

21:28 29.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Озеряновка в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, погиб ополченец, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции ДНР.
"В 18.10 (мск) боевики из 53-й бригады ВС Украины произвели обстрел из миномётов, автоматических гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов населенного пункта Озеряновка. С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей поселка, оказывая помощь по их укрытию в безопасном месте от внезапно начавшегося обстрела", - сказал представитель Народной милиции.
Щит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе
Вчера, 21:02РИА Новости
В ЛНР погиб ополченец результате обстрела со стороны силовиков
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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