Зариф назвал условия для переговоров с США

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Иран готов вести переговоры с США, но не о новой сделке, Вашингтон должен продемонстрировать уважение к подписанным документам, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

"Мы ждем, когда эта администрация придет в чувство, или будущая администрация. Конечно, мы будем (вести переговоры - ред.), но не о новой сделке. Он должны продемонстрировать, что уважают подпись (на документе - ред.). Если они этого не покажут, в переговорах нет смысла", - сказал он в эфире телеканала NBC

По его словам, президент США Дональд Трамп усложнил ситуацию, и на переговоры может уйти даже не два года, как это было при работе над соглашением о Совместном всеобъемлющем плане действий, а больше.

"Допустим, президент Трамп переизберется. Через два года от его второго президентского срока останется три года. Будем ли мы тратить два года на переговоры, просто чтобы дать (ему - ред.) выгоду?" - сказал Зариф.

Однако это не означает, что Иран не готов к переговорному процессу с текущей администрацией, добавил он.