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РИА Новости

Зариф назвал условия для переговоров с США

19:47 29.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Иран готов вести переговоры с США, но не о новой сделке, Вашингтон должен продемонстрировать уважение к подписанным документам, заявил в воскресенье глава МИД ИРИ Джавад Зариф.
"Мы ждем, когда эта администрация придет в чувство, или будущая администрация. Конечно, мы будем (вести переговоры - ред.), но не о новой сделке. Он должны продемонстрировать, что уважают подпись (на документе - ред.). Если они этого не покажут, в переговорах нет смысла", - сказал он в эфире телеканала NBC.
По его словам, президент США Дональд Трамп усложнил ситуацию, и на переговоры может уйти даже не два года, как это было при работе над соглашением о Совместном всеобъемлющем плане действий, а больше.
"Допустим, президент Трамп переизберется. Через два года от его второго президентского срока останется три года. Будем ли мы тратить два года на переговоры, просто чтобы дать (ему - ред.) выгоду?" - сказал Зариф.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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Однако это не означает, что Иран не готов к переговорному процессу с текущей администрацией, добавил он.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
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