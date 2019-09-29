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РИА Новости

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов "московского" дела

17:46 29.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники согласованного митинга в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участники согласованного митинга в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По данным столичного главка МВД, согласованный митинг в воскресенье посетили порядка 20 тысяч человек, сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка.
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Ранее член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов написал в своем Twitter, что мэрия согласовала проведение митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве 29 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщала, что из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы будет ограничено. В частности, в воскресенье с 8.00 до 19.00 полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Под носом Украина. Посмотрите если у кого остались мозги то подумайте.
29 сентября, 18:30
сергей карпухин
53100031
Терпение у народа не бесконечно, пора властям задуматься о ситуации!
29 сентября, 20:20
aalex.harison
44001023
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