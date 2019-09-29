В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов "московского" дела

Участники согласованного митинга в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По данным столичного главка МВД, согласованный митинг в воскресенье посетили порядка 20 тысяч человек, сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка.

Ранее член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов написал в своем Twitter, что мэрия согласовала проведение митинга в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве 29 сентября на проспекте Академика Сахарова.

Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщала, что из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы будет ограничено. В частности, в воскресенье с 8.00 до 19.00 полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и на участке проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы.