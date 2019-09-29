Япония, ФРГ и Франция поучаствуют во встрече Арктического совета в России

Атомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Карском море. Архивное фото

Атомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Карском море

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Япония, Германия и Франция планируют направить своих представителей для участия в восьмой международной встрече представителей Арктического совета под эгидой Совета безопасности России, которая начнется в понедельник, сообщил первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

Трехдневная встреча состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.

"Международные встречи высоких представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей и научной общественности - одна из важных многосторонних площадок, посвященных проблемам региона. Начиная с 2011 года, аппаратом Совета безопасности организовано и проведено семь таких мероприятий", - сказал Аверьянов в интервью " Российской газете ".

По его словам, в прошедших встречах "приняли участие видные политики, общественные деятели и научные эксперты мирового уровня". "В наших встречах неизменно участвуют представители всех восьми государств - членов Арктического совета", - добавил Аверьянов.

"Интерес к мероприятию проявляют и внерегиональные страны. Так, например, участвовавшие в 2017 году Китай, Индия, Сингапур, Республика Корея, Франция, Италия и Япония, вновь планируют в текущем году направить на встречу своих представителей, к ним присоединится Германия. Все это говорит о заинтересованности зарубежных партнеров в неполитизированном обсуждении проблем региона, без решения которых невозможно бережно использовать его богатства", - сказал Аверьянов.

По его словам, повестка предстоящей встречи будет посвящена таким проблемам, как налаживание политического взаимодействия в Арктике, совершенствование международно-правовых норм, развитие транспортной инфраструктуры, реализация энергетических проектов, научно-техническое обеспечение освоения полярных широт, защита экосистем и сохранение традиционных укладов коренных народов Севера.

"Помимо этого у организуемой нами международной встречи есть и другая задача. Мы стараемся, чтобы наши гости увезли с собой не только новые идеи, но и незабываемые впечатления от знакомства с уникальными уголками российского севера, его неповторимой природой, научно-техническими достижениями и гостеприимством живущих там людей", - отметил Аверьянов.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.

Ядром Арктического совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов.