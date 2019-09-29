Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T20:45Z
https://ria.ru/20190929/1559254866.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152981/08/1529810807_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_91122f3429ff56beb56a78a2d3c35d11.jpg
РИА Новости

Япония, ФРГ и Франция поучаствуют во встрече Арктического совета в России

17:22 29.09.2019 (обновлено: 20:45 29.09.2019)
911
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Карском море
Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Ямал" во время научно-исследовательских работ в Карском море. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Япония, Германия и Франция планируют направить своих представителей для участия в восьмой международной встрече представителей Арктического совета под эгидой Совета безопасности России, которая начнется в понедельник, сообщил первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.
Трехдневная встреча состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.
"Международные встречи высоких представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей и научной общественности - одна из важных многосторонних площадок, посвященных проблемам региона. Начиная с 2011 года, аппаратом Совета безопасности организовано и проведено семь таких мероприятий", - сказал Аверьянов в интервью "Российской газете".
По его словам, в прошедших встречах "приняли участие видные политики, общественные деятели и научные эксперты мирового уровня". "В наших встречах неизменно участвуют представители всех восьми государств - членов Арктического совета", - добавил Аверьянов.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Вчера, 17:19РИА Новости
Россия открыта для диалога по освоению Арктики, заявили в Совбезе
"Интерес к мероприятию проявляют и внерегиональные страны. Так, например, участвовавшие в 2017 году Китай, Индия, Сингапур, Республика Корея, Франция, Италия и Япония, вновь планируют в текущем году направить на встречу своих представителей, к ним присоединится Германия. Все это говорит о заинтересованности зарубежных партнеров в неполитизированном обсуждении проблем региона, без решения которых невозможно бережно использовать его богатства", - сказал Аверьянов.
По его словам, повестка предстоящей встречи будет посвящена таким проблемам, как налаживание политического взаимодействия в Арктике, совершенствование международно-правовых норм, развитие транспортной инфраструктуры, реализация энергетических проектов, научно-техническое обеспечение освоения полярных широт, защита экосистем и сохранение традиционных укладов коренных народов Севера.
"Помимо этого у организуемой нами международной встречи есть и другая задача. Мы стараемся, чтобы наши гости увезли с собой не только новые идеи, но и незабываемые впечатления от знакомства с уникальными уголками российского севера, его неповторимой природой, научно-техническими достижениями и гостеприимством живущих там людей", - отметил Аверьянов.
Арктика
Вчера, 17:07РИА Новости
Россия и США ведут плодотворный диалог по Арктике, заявили в Совбезе
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны.
Ядром Арктического совета являются его постоянные члены - "восьмерка" арктических стран: Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов.
Статус наблюдателя в Арктическом совете могут получить неарктические государства, а также межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные организации, которые, с точки зрения совета, могут внести вклад в его работу.
Земля Франца-Иосифа, остров Гукера, бухта Тихая
27 сентября, 08:45РИА Новости
Ученые из России и Китая обсудили сотрудничество в Арктике
1110005
Обсудить 0
Юрий АверьяновАрктический советСовет Безопасности РФФранцияГерманияЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Трамвай на одной из улиц Лиссабона
В Португалии туристов будут штрафовать за брошенные окурки
РИА
Новости
Национальный парк Русская Арктика
Россия выступила за сотрудничество ради сохранения природы Арктики
Улов браконьеров
Житель Красноярска незаконно перевозил на буксире краснокнижных осетров
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Потапенко
Замгенсека ШОС предложил включить геопарки Башкирии в список ЮНЕСКО
Лента
новостей
Амурский тигр
Путин заявил об успехах в увеличении численности амурского тигра
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
В Минприроды практику обмена вторсырья на билеты в кино назвали эффективной
Фестиваль огородных пугал в Токио
Фестиваль огородных пугал проходит в Токио
Морской торговый порт Находка
Экологическую экспертизу акватории Находки проведут весной 2020 года
Косатка
Минприроды не даст разрешения на вылов белух и косаток в 2020 году
Уборка урожая риса в Краснодарском крае
Ирак надеется на укрепление сотрудничества с Россией в сельском хозяйстве
USS Ronald Reagan и несколько неопознанных военных кораблей в Южно-Китайском море
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Удав, найденный в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли живого удава
Танк Т-90М
Российская армия получила новые танки Т-90М
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния