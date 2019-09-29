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РИА Новости

СМИ: британская оппозиция обсуждает возможность импичмента Джонсона

16:42 29.09.2019 (обновлено: 17:15 29.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Великобритании обсуждают возможность начала процедуры импичмента премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщает издание Sunday Times.
Представители оппозиции заговорили о редкой для страны процедуре в связи с тем, что 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконной попытку Джонсона приостановить работу парламента.
Предложение об импичменте было выдвинуто в четверг Партией Уэльса на встрече партий и может быть вынесено на рассмотрение уже на предстоящей неделе, сообщает издание. Если палата общин проголосует за начало данной процедуры, то премьеру может грозить судебное разбирательство. Помимо импичмента, оппозиция обсуждает также такие меры против Джонсона, как запрет работы в парламенте, дисциплинарные наказания и сокращение зарплаты премьера.
Как отмечает издание, последняя попытка провести импичмент в Великобритании была предпринята в 1848 году, тогда министра иностранных дел страны Генри Палмерстона обвинили в заключении секретного договора с Россией. Еще ни один премьер-министр Великобритании не был отстранен от власти в результате импичмента, хотя в прошлом сам Джонсон выступал за начало подобного процесса против тогдашнего премьера Тони Блэра.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
26 сентября, 16:37РИА Новости
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Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр лично извинился перед королевой Елизаветой II за то, что попросил ее одобрения для приостановки работы парламента, которую в итоге суд признал незаконной.
Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд поддержал их точку зрения.
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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