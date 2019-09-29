Хелен Миррен выбежала на подиум босиком

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Хелен Миррен приняла участие в одном из показов парижской Недели моды, сообщает Daily Mail.
На ней было черно-белое платье, эффектно подчеркивавшее талию 74-летней актрисы. При этом она была босиком, и на подиум она вбежала. Актриса явно пребывала в отличном расположении духа.
"Надеюсь, мой пример вдохновит других женщин, и они будут чувствовать себя увереннее, делая ставку на естественность. Мы все этого достойны!" - рассказала Миррен после показа.
Она приняла участие в одном из дефиле наряду с другими приглашенными звездами: Светланой Ходченковой, Эмбер Херд, Евой Лонгория, Джери Холлиуэлл, Камиллой Кабельо, Энди Макдауэлл и другими.
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